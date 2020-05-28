Секс-іграшки на карантині: як змінилися вподобання українців

Карантин, введений у зв’язку з пандемією коронавірусу, вніс корективи в усі аспекти суспільного життя: бізнес, роботу, сімейні відносини, фізичний стан і, звичайно ж, сексуальне життя.

Аби не втратити зацікавлення до сексу, пари почали шукати “гарячі” іграшки для урізноманітнення інтиму.

Засновники першої і найбільшої в Україні мережі секс-шопів Насолода розповіли про те, як вплинув карантин на вподобання українців під час карантину.

– Дійсно, люди стали активніше купувати секс-іграшки. А секс-шопи зі свого боку зробили все для того, щоб це можна було зробити онлайн і з безконтактною доставкою, а значить безпечно, – каже засновниця мережі секс-шопів Тетяна Юрченко.

Цікаво, що покупці частіше цікавляться безшумними товарами, бо часто перебувають вдома не на одинці. Також, якщо раніше могли нехтувати антисептиками, то зараз санітайзер – це must-have у кожному замовленні.

За словами власниці значно зріс попит на лубриканти і спеціальні засоби для обробки іграшок, а також інтимну косметику для парних ігор – масажні свічки і масла.

– Постійні покупці скаржаться, що вдома в спортивках зручно, проте прісно, – кажуть у секс-шопі, тому і не дивно, що на карантині більше стали купувати еротичних костюмів і аксесуарів для рольових ігор: від класичних медсестер і покоївок до більш екзотичних.

У секс-шопі також склали топ-5 найпопулярніших за час карантину секс-іграшок.

віброяйце зі смарт-керуванням;

кульки для тренування інтимних м’язів;

силіконова анальна пробка;

двосторонній реалістичний мастурбатор і вібратор для пар.















Секс-шоп на карантині: як змінилися інтимні вподобання українців / 4 фотографии

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Крім того, у мережі відзначають бум інтересу до іграшок для тих, хто змушений залишатися на відстані зі своєю другою половинкою. У таких випадках приходять на допомогу девайси з можливістю управління зі смартфона – ідеальний варіант у час, коли принцип витримування дистанції став таким важливим.

Сьогодні в арсеналі брендів є і самостійні іграшки, і парні: вібратори, мастурбатори, кліторальні стимулятори, ерекційні кільця та анальні пробки.

Щоб підключити партнера або партнерку до вашого пристрою, достатньо відправити посилання, завантажити додаток і керувати вібраціями іграшки можна хоч із сусідньої кімнати, хоч з іншої країни.

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