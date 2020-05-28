28 травня православні християни відзначають світле Вознесіння Господнє 2020. Це свято завжди припадає на 40-й день після Воскресіння Ісуса Христа.
Факти ICTV вирішили розповісти про те, які заборони існують у цей день.
Свято Вознесіння недарма має таку назву. Вважається, що у цей день син Божий Ісус Христос закінчив своє життя на Землі і повернувся на небо.
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Що не можна робити на Вознесіння Господнє
- Вступати в конфлікти, провокувати сварки, грубіянити, кричати і поширювати негатив
Краще у цей день налаштуватися на позитив і провести його у хорошому настрої.
- Виконувати фізичну роботу, яку можна відкласти або перенести на інший день
Оскільки це будній день, українці підуть на роботу і виконуватимуть свої професійні обов’язки. Ця робота дозволена. А ось від додаткової праці – копання на городі, у саду, прибирання, ремонту, перестановки – потрібно відмовитися. Цю роботу завжди можна зробити у інший день.
- Смітити і плювати під ноги
Ці звички – ознака поганого тону і невихованості в будь-який день. А в світле Вознесіння вони вважаються великим гріхом. Є думка, що якщо кинути сміття або плюнути, то можна потрапити в Сина Божого, адже це його останній день на землі.
- Одружуватися
Хоч церемонії одруження і вінчання не несуть негативу, але краще відкласти їх на інший день.
Календар церковних свят 2020 дивіться на Фактах ICTV.