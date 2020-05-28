Вознесіння Господнє в 2020 році відзначається 28 травня. Цей день православна церква відзначає щороку на 40 день після Великодня.
На Вознесіння Господнє віряни приходять до церкви і приділяють час молитві. Це свято встановили в пам’ять про вознесіння Ісуса в небо.
Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах і листівках з Вознесінням Господнім.
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Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
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Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і суєти!
Читайте: Календар церковних свят на травень 2020
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Вознісся Він на небо,
Щоб захищати нас усіх!
Бажаю в Вознесіння –
Вам відданих друзів!
Щоб брехня з життя вашого
Зникла назавжди,
І щоб віра в серці
Залишилася на роки!
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Сьогодні – Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
Факти ICTV пропонують календар церковних свят на 2020 рік, де зібрані усі пости та поминальні дні.