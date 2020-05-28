Вознесіння Господнє в 2020 році відзначається 28 травня. Цей день православна церква відзначає щороку на 40 день після Великодня.

На Вознесіння Господнє віряни приходять до церкви і приділяють час молитві. Це свято встановили в пам’ять про вознесіння Ісуса в небо.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах і листівках з Вознесінням Господнім.

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Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

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Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світом душу свою наповнювати,

Жити без прикростей і суєти!

Читайте: Календар церковних свят на травень 2020

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Вознісся Він на небо,

Щоб захищати нас усіх!

Бажаю в Вознесіння –

Вам відданих друзів!

Щоб брехня з життя вашого

Зникла назавжди,

І щоб віра в серці

Залишилася на роки!

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Сьогодні – Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

Факти ICTV пропонують календар церковних свят на 2020 рік, де зібрані усі пости та поминальні дні.