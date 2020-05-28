Одне з головних свят у церковному календарі. Вознесіння Господнє в 2020 році відзначається 28 травня.

Православні завжди святкують Вознесіння Господнє на 40-й день після Великодня, в четвер.

Це велике церковне свято присвячене одній з важливих євангельських подій – сходження Ісуса до престолу Всевишнього і припинення його земного шляху.

Христос воскрес із мертвих і протягом 40 днів приходив до апостолів і наставляв їх. Після Вознесіння два ангела з’явилися апостолам і розповіли, що під час другого пришестя люди зможуть побачити Христа.

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За традицією в цей день люди приходять до церкви і слухають присвячену Вознесінню частину Євангелії. Потім люди повертаються додому і сім’єю збираються за святковим столом.

У Вознесіння Господнє заведено поминати покійних і більше часу приділяти добрим справам і благодійності. Обмежень в їжі немає. Щоб поліпшити атмосферу в будинку потрібно прикрашати житло найрізноманітнішими травами.

Факти ICTV також склали календар церковних свят на 2020 рік.