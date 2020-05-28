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Факти / Lifestyle

Вознесіння Господнє – прикмети та повір’я

Вознесіння Господнє у 2020 році святкують 28 травня.

Ця свято відзначають на 40 день після Великодня і ним завершується цикл весняних церковних святкувань.

Повна назва – Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.

Читайте: Вознесіння Господнє 2020 – дата

Вважається, що після цього свята настає справжнє літо, а заморозків більше не буде.

У день Вознесіння Господнього, за православними традиціями, усі прохання будуть почуті, окрім бажань мати матеріальні блага.

Також цього дня не можна:

  • прибирати вдома;
  • виносити сміття;
  • сваритись.

У Вознесіння Господнє існують такі прикмети:

  • якщо у цей день іде дощ, рік буде неврожайним;
  • дощ йде три дні поспіль, збитки від неврожаю будуть невеликі;
  • почули у цей день тріщання сороки чи каркання ворони, вам пощастить;
  • якщо сплетений у це свято вінок з берези зів’яне до Трійці – заміж рано.

Також вірили, що знайдене яйце у Воскресіння Господнє їсти не можна. Потрібно прочитати над ним молитву та сховати на даху будинку, щоб воно охороняло дім та його мешканців від неприємностей.

Раніше Факти ICTV писали про календар церковних свят на 2020 рік, де зібрані усі православні свята, пости та поминальні дні.

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