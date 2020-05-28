28 травня усі православні християни святкують Вознесіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це свято знаменується тим, що на 40 день після воскресіння Христос востаннє явився своїм апостолам на Оливній горі, після чого вознісся в небо.
Окрім цього, українці відзначають ще народне свято Пахома Теплого або Пахома-Бокогрія. Це монах з Єгипту, який заснував перший общинницький монастир. Після його походів люди дізналися про релігію. Після війни Пахом хрестився, після чого заснував чернецький монастир.
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День ангела 28 травня відзначають: Макар, Дмитро, Анастасія.
Прикмети на 28 травня:
- якщо схід сонця багряний, то літо буде посушливим, варто чекати пожеж;
- яка погода на Пахоми, така буде і все літо;
- дощ і вітер на схід, значить негода скоро припиниться;
- західний вітер під низькими хмарами — пора сіяти ярицу;
- тепла погода на Пахома, буде хороший улов на риболовлі;
- якщо метелики літають низько – буде хороший урожай ярої пшениці.
Чого не можна робити 28 травня:
- садити рослини, крім пшениці – бо не буде урожаю;
- дивитися на своє відображення у воді.
Факти ICTV пропонують календар церковних свят на 2020 рік, де зібрані усі пости та поминальні дні.