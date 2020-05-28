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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 28 травня

28 травня усі православні християни святкують Вознесіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.  Це свято знаменується тим, що на 40 день після воскресіння Христос востаннє явився своїм апостолам на Оливній горі, після чого вознісся в небо.

Окрім цього, українці відзначають ще народне свято Пахома Теплого або Пахома-Бокогрія. Це монах з Єгипту, який заснував перший общинницький монастир. Після його походів люди дізналися про релігію. Після війни Пахом хрестився, після чого заснував чернецький монастир.

Читайте: Вознесіння Господнє: історія і традиції свята

День ангела 28 травня відзначають: Макар, Дмитро, Анастасія.

Прикмети на 28 травня:

  • якщо схід сонця багряний, то літо буде посушливим, варто чекати пожеж;
  • яка погода на Пахоми, така буде і все літо;
  • дощ і вітер на схід, значить негода скоро припиниться;
  • західний вітер під низькими хмарами — пора сіяти ярицу;
  • тепла погода на Пахома, буде хороший улов на риболовлі;
  • якщо метелики літають низько – буде хороший урожай ярої пшениці.

Чого не можна робити 28 травня:

  • садити рослини, крім пшениці – бо не буде урожаю;
  • дивитися на своє відображення у воді.

Факти ICTV пропонують календар церковних свят на 2020 рік, де зібрані усі пости та поминальні дні.

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