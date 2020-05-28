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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 28 травня, місячний день

У четвер, 28 травня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 7 місячний день.

У цей день необхідно уникати зайвих хвилювань і не вступати в конфлікти з колегами.

Астрологи рекомендують 28 травня бути обережніше зі словами, багато може здійснитися.

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Особливо небезпечно в цей день брехати. Недоброзичливці можуть провокувати вас на підвищену балакучість, що може погано для вас закінчитися.

У 7 місячний день рекомендується займатися спортом і будувати плани на найближче майбутнє.

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