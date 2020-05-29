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Факти / Lifestyle

$145 тис. за пляшку: на аукціоні продали один із найстаріших коньяків

Учасник аукціону Sotheby’s придбав пляшку коньяку Gautier 1762 року за $145 248.

Gautier 1762 року: за пляшку коньяку на Sotheby's віддали $145 тис.

Пішла з молотка одна з найстаріших пляшок французького алкогольного напою, який у колі колекціонерів носить назву Великий брат (Grand Frère).

У 2014 році на аукціоні в Нью-Йорку продали інший екземпляр Gautier 1762. Третя, та остання пляшка цього коньяку, яка збереглася донині, перебуває у музеї в Пуерто-Ріко.

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Gautier 1762 року став найстарішим вінтажним коньяком, проданим коли-небудь на аукціоні.

Нагадаємо, перстень Кобі Брайанта, який він отримав за перемогу в НБА з Лос-Анджелес Лейкерс, продали на аукціоні.

Фото: Sotheby’s

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