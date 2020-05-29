Європейський день сусідів у 2020 році припадає на 29 травня травня. Щороку його святкують в останню п’ятницю травня. Свято з’явилося ще у 2000 році. Його вигадав француз Атаназа Періфан.

Тоді чоловік разом з групою однодумців створив асоціацію Paris d’Amis в Парижі. Всі її учасники збирали речі і кошти для сусідів, які опинилися у скрутному становищі, допомагали людям знайти роботу та просто спілкувалися.

Сьогодні Європейський день сусідів формально об’єднує 1 200 великих організацій у 30 країнах світу.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках, аби ви могли надіслати листівку улюбленим сусідам.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як покарати галасливих сусідів.