29 травня день ангела святкує Аліна. У перекладі з латини це ім’я означає чужа, інша. А от скандинавські народи Аліною називали дівчину, яку можна було охарактеризувати як благородну і великодушну.

Зовсім інше значення імені надавали слов’яни. Для них Аліна асоціювалася зі словом червоний.

До речі, покровителькою і заступницею Аліни є великомучениця Алевтина Кесарійська. Тому часто під час хрещення Аліну називають Ангеліною або Алевтиною.

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Факти ICTV підготувати привітання з днем ангела Аліни в СМС, щоб ви могли сказати кілька теплих слів володаркам цього імені.

Тебе, Аліно, я вітаю,

Всіх благ земних бажаю!

Бажаю, щоб ти бід не знала,

Посмішка на щоб обличчі цвіла,

Бажаю, щоб тебе до успіху

Удача за руку вела!

***

Аліно, у свято це, мила,

Нехай буде радість на душі.

Хочу, щоб ти була щаслива,

Щасливіша від усіх на всій Землі!

***

Їздити я тобі бажаю

Лише в салоні лімузина,

Життя нехай красивим буде,

Моя мила Аліно!

***

Краси тобі, Аліно!

Втім, ти прекрасніша за всіх!

Тож від душі тобі бажаю,

Щоб прийшов до тебе успіх!

***

Вітаю, наша мила Аліно –

Ти просто камінь діамант:

Добра, мила і красива,

Є запал, є і талант!

До слова, раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік, у якому можна переглянути, коли вітати представників тих чи інших професій.