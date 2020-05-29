29 травня день ангела святкує Аліна. У перекладі з латини це ім’я означає чужа, інша. А от скандинавські народи Аліною називали дівчину, яку можна було охарактеризувати як благородну і великодушну.
Зовсім інше значення імені надавали слов’яни. Для них Аліна асоціювалася зі словом червоний.
До речі, покровителькою і заступницею Аліни є великомучениця Алевтина Кесарійська. Тому часто під час хрещення Аліну називають Ангеліною або Алевтиною.
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Факти ICTV підготувати привітання з днем ангела Аліни в СМС, щоб ви могли сказати кілька теплих слів володаркам цього імені.
Тебе, Аліно, я вітаю,
Всіх благ земних бажаю!
Бажаю, щоб ти бід не знала,
Посмішка на щоб обличчі цвіла,
Бажаю, щоб тебе до успіху
Удача за руку вела!
***
Аліно, у свято це, мила,
Нехай буде радість на душі.
Хочу, щоб ти була щаслива,
Щасливіша від усіх на всій Землі!
***
Їздити я тобі бажаю
Лише в салоні лімузина,
Життя нехай красивим буде,
Моя мила Аліно!
***
Краси тобі, Аліно!
Втім, ти прекрасніша за всіх!
Тож від душі тобі бажаю,
Щоб прийшов до тебе успіх!
***
Вітаю, наша мила Аліно –
Ти просто камінь діамант:
Добра, мила і красива,
Є запал, є і талант!
До слова, раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік, у якому можна переглянути, коли вітати представників тих чи інших професій.