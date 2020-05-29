Прогноз погоди на вихідні, 30-31 травня, свідчить про те, що на території України пройдуть дощі, подекуди з грозами.

У суботу, 30 травня, над Україною очікуються дощі. На Сході можливі грози. Температура повітря вдень становитиме від +11 до +20 градусів. Вночі – від +8 до +14 градусів.

У неділю, 31 травня, на Заході та Півночі пройдуть дощі. Температура повітря підніметься до +17 градусів вдень. Вночі синоптики прогнозують від +8 до +11 градусів.

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На Сході та Півдні будуть дощі з грозами. Температура вдень становитиме від +16 до +21 градусів, вночі – від +9 до +14.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що погода у червні в Україні буде з дощами та зливами. Синоптики прогнозують температурний максимум від +32 до +39 градусів, а у гірських районах від +24 до +31.

У червні почастішають грози, спостерігатиметься град, шквали, сильні дощі та зливи.