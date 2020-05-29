Звичайна медична маска – ефективніший засіб захисту, ніж респіратор з клапаном. Їх завдання – захистити не людину від оточення, а людей навколо від потенційного хворого.

Респіратор з клапаном не виконує це завдання, заявив лікар Євген Комаровський.

– Несусвітня дурість – піти у громадське місце у респіраторі з повітряним клапаном. Клапан потрібен для того, щоб полегшити видихання. Тобто повітря, яке ви видихаєте, не фільтрується взагалі, – повідомив Євгеній Комаровський.

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Людина у респіраторі може заражати інших. Водночас маска слугує бар’єром і затримує повітря, що видихається.

– Повітря, яке ви видихаєте, фільтрує маска, – додав Євген Комаровський.

Нагадаємо, раніше доктор Євген Комаровський назвав ключовий фактор інфікування коронавірусом.

Джерело: Євген Комаровський