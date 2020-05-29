PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Комаровський назвав переваги маски перед респіратором

Звичайна медична маска – ефективніший засіб захисту, ніж респіратор з клапаном. Їх завдання – захистити не людину від оточення, а людей навколо від потенційного хворого.

Респіратор з клапаном не виконує це завдання, заявив лікар Євген Комаровський.

– Несусвітня дурість – піти у громадське місце у респіраторі з повітряним клапаном. Клапан потрібен для того, щоб полегшити видихання. Тобто повітря, яке ви видихаєте, не фільтрується взагалі, – повідомив Євгеній Комаровський.

Читайте: Комаровський попередив про негативні наслідки жорсткого карантину

Людина у респіраторі може заражати інших. Водночас маска слугує бар’єром і затримує повітря, що видихається.

– Повітря, яке ви видихаєте, фільтрує маска, – додав Євген Комаровський.

Нагадаємо, раніше доктор Євген Комаровський назвав ключовий фактор інфікування коронавірусом.

Джерело: Євген Комаровський

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка