Останній дзвоник у 2020 році проходитиме у незвичайному форматі через пандемію коронавірусу.
Тому традиційні лінійки, концерти та гучні святкування відкладаються до кращих часів.
Через карантин ми повинні навчитися жити у новій реальності і святкування Останнього дзвоника не виняток.
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Загалом Міністерство освіти та науки України дало лише рекомендації щодо свята, проте адміністрація кожної школи може обирати формат самостійно.
Тому урочистості перекочовують у онлайн формат. Учні, вчителі, батьки мають можливість привітати один одного за допомогою відеозв’язку.
Наприклад, у столиці Останній дзвоник святкуватимуть на телеканалі Київ.
Якщо хочете привітати школярів, тожете зробити подарунок, служби доставки працюють у штатному режимі.
Кондитерські вироби, краще іменні, якщо молодші класи, іграшки, а якщо старші, то можна придбати новий гаджет, скажімо, фітнес браслет.
Також можна бути практичними у такий час. Подаруйте підписку на Zoom чи інший додаток. У наші часи таке точно не буде зайвим.
Ну якщо такої можливості немає, то не варто залишати друзів та близьких без уваги. Адже можна надіслати СМС з приємним привітанням з Останнім дзвоником.
Нехай він дзвенить, але не прощається.
Від дзвінких нот все тільки починається.
За вами майбутнє, ваш прекрасний шлях,
Гідно по ньому пройти і не згорнути.
* * *
Клас випускний ваш не кличе дзвінок.
Що ж, відлітайте ключем журавлиним –
В вирій життя школа нас проводжає.
Хай вам зірниця палає щаслива!
Від щирого серця добра вам бажаєм.
* * *
Не сумуй, що в школу не вернешся,
Молодість – чудова пора,
Тільки побажати нам залишається
Щастя тобі, миру і добра.
* * *
Останній дзвоник підсумовує
Напружений навчальний рік –
Вітаємо з подією чудовою
Усіх, хто зветься “випускник”!
* * *
З кожним роком ти ставав дорослішим,
Ось і школа позаду.
Будь мудрішим, сміливішим
Ти на життєвому шляху.
Життя суворе. Закаляйся.
І вчитися встигай.
Тільки ти не загубися
І рідних не забувай.
Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік, у якому можна переглянути, коли вітати представників тих чи інших професій.