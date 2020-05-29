Останній дзвоник у 2020 році проходитиме у незвичайному форматі через пандемію коронавірусу.

Тому традиційні лінійки, концерти та гучні святкування відкладаються до кращих часів.

Через карантин ми повинні навчитися жити у новій реальності і святкування Останнього дзвоника не виняток.

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Загалом Міністерство освіти та науки України дало лише рекомендації щодо свята, проте адміністрація кожної школи може обирати формат самостійно.

Тому урочистості перекочовують у онлайн формат. Учні, вчителі, батьки мають можливість привітати один одного за допомогою відеозв’язку.

Наприклад, у столиці Останній дзвоник святкуватимуть на телеканалі Київ.

Якщо хочете привітати школярів, тожете зробити подарунок, служби доставки працюють у штатному режимі.

Кондитерські вироби, краще іменні, якщо молодші класи, іграшки, а якщо старші, то можна придбати новий гаджет, скажімо, фітнес браслет.

Також можна бути практичними у такий час. Подаруйте підписку на Zoom чи інший додаток. У наші часи таке точно не буде зайвим.

Ну якщо такої можливості немає, то не варто залишати друзів та близьких без уваги. Адже можна надіслати СМС з приємним привітанням з Останнім дзвоником.

Нехай він дзвенить, але не прощається.

Від дзвінких нот все тільки починається.

За вами майбутнє, ваш прекрасний шлях,

Гідно по ньому пройти і не згорнути.

* * *

Клас випускний ваш не кличе дзвінок.

Що ж, відлітайте ключем журавлиним –

В вирій життя школа нас проводжає.

Хай вам зірниця палає щаслива!

Від щирого серця добра вам бажаєм.

* * *

Не сумуй, що в школу не вернешся,

Молодість – чудова пора,

Тільки побажати нам залишається

Щастя тобі, миру і добра.

* * *

Останній дзвоник підсумовує

Напружений навчальний рік –

Вітаємо з подією чудовою

Усіх, хто зветься “випускник”!

* * *

З кожним роком ти ставав дорослішим,

Ось і школа позаду.

Будь мудрішим, сміливішим

Ти на життєвому шляху.

Життя суворе. Закаляйся.

І вчитися встигай.

Тільки ти не загубися

І рідних не забувай.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік, у якому можна переглянути, коли вітати представників тих чи інших професій.