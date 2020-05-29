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Погода в Україні на 29 травня (КАРТА)

Погода в Україні 29 травня обіцяє бути дощовою. Опади пройдуть на всій території країни.

Так, на Заході очікується від +14 до +19 вдень, а вночі температура опуститься до +8 градусів.

На Півночі країни синоптики прогнозують вдень до +18 градусів, а вночі до +10.

У Києві середня температура буде +17 градусів.

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У східних областях передбачається потепління до +26 градусів удень та до +14 вночі.

На Півдні синоптики прогнозують від +18 до +20 градусів удень, а вночі стовпчик термометра опуститься до +8 градусів.

погода 29 травня

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків погода у червні в Україні буде з дощами та зливами.

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