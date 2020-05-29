Презентація PlayStation 5 відбудеться 4 червня і пройде в онлайн-форматі. Упродовж години компанія презентуватиме ігри, які вийдуть одночасно з консоллю PlayStation 5.

Ці проекти є кращими зразками досягнень ігрової індустрії, над якими працювали провідні студії у всьому світу.

– Незалежно від свого розміру і статусу, розробники створюють ігри, які повною мірою розкривають дивовижні можливості нових технологій, – зазначив директор компанії.

Президент Sony Interactive Entertainment зазначив, що презентація пройде в рамках циклу заходів для знайомства з PS5, і найближчим часом варто чекати більше новин від компанії.

Трансляцію можна буде подивитися на Twitch або YouTube 4 червня о 23.00 за київським часом.

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Поки ще невідома вартість нової консолі. За інформацією кількох ЗМІ вона може коштувати приблизно $470.

Також відомо, що в ігровій платформі наступного покоління будуть певні речі, які значно відрізнятимуть її від PlayStation 4.

Джерело: PlayStation