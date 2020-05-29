Ryanair запровадила нові правила перельотів, оскільки з 1 липня авіакомпанія планує проводити до 1 тис. авіаперевезень щодня.
Ірландський лоукостер розробив рекомендації щодо збереження здоров’я під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу та після скасування карантину.
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За новими правилами, пасажири перед поїздкою до аеропорту повинні:
- зареєструватись онлайн на сайті перевізника та завантажити свій посадковий талон;
- перевірити температуру тіла перед поїздкою;
- мати з собою кілька захисних масок.
Прибувши до аеропорту, потрібно:
- бути у масці протягом усього часу перебування у літаку та аеропорту;
- для реєстрації багажу користуватись кіоском самообслуговування та здавати багаж на стійці реєстрації;
- користуватись послугою Fast Track для скорочення часу очікування на пунктах контролю;
- дотримуватись дистанції з іншими пасажирами та постійно користуватись засобами для дезінфекції рук.
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Під час посадки на літак авіакомпанія Ryanair рекомендує дотримуватись таких правил:
- уникати скупчення людей біля виходу на посадку, на сходах у літак або телетрапах;
- самостійно відкрити паспорт та просканувати свій посадковий талон, щоб уникнути контакту з іншими особами;
- завжди бути у захисній масці під час посадки на літак та польоту.
Лоукостер Ryanair проводить щоденне прибирання та дезінфекцію літаків у рамках нових правил перевезення через пандемію коронавірусу.
Також авіакомпанія зазначає, що їхні літаки оснащено системами фільтрації повітря. А обслуговування пасажирів буде зведено до мінімуму (запаковані закуски та напої).
Діятиме лише безготівковий розрахунок та заборонятимуться черги біля туалетних кімнат.
Окрім того, авіакомпанія Ryanair повідомляє, що на території аеропорту у захисній масці потрібно перебувати весь час та обов’язково дотримуватись дистанції під час того, як забираєте багаж.
Раніше Факти ICTV писали, що з 15 червня в Україні планують відновити авіасполучення. Проте особа, яка повертатиметься додому, має пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію та завантажити додаток Дія на свій смартфон.