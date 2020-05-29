PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Ryanair запровадила нові правила перельотів через коронавірус

Ryanair запровадила нові правила перельотів, оскільки з 1 липня авіакомпанія планує проводити до 1 тис. авіаперевезень щодня.

Ірландський лоукостер розробив рекомендації щодо збереження здоров’я під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу та після скасування карантину.

Читайте: Маски і безготівкові розрахунки на борту: Ryanair відновлює частину рейсів з 1 липня

За новими правилами, пасажири перед поїздкою до аеропорту повинні:

  • зареєструватись онлайн на сайті перевізника та завантажити свій посадковий талон;
  • перевірити температуру тіла перед поїздкою;
  • мати з собою кілька захисних масок.

Прибувши до аеропорту, потрібно:

  • бути у масці протягом усього часу перебування у літаку та аеропорту;
  • для реєстрації багажу користуватись кіоском самообслуговування та здавати багаж на стійці реєстрації;
  • користуватись послугою Fast Track для скорочення часу очікування на пунктах контролю;
  • дотримуватись дистанції з іншими пасажирами та постійно користуватись засобами для дезінфекції рук.

Читайте: Ryanair відновить тільки половину маршрутів з України – список

Під час посадки на літак авіакомпанія Ryanair рекомендує дотримуватись таких правил:

  • уникати скупчення людей біля виходу на посадку, на сходах у літак або телетрапах;
  • самостійно відкрити паспорт та просканувати свій посадковий талон, щоб уникнути контакту з іншими особами;
  • завжди бути у захисній масці під час посадки на літак та польоту.

Лоукостер Ryanair проводить щоденне прибирання та дезінфекцію літаків у рамках нових правил перевезення через пандемію коронавірусу.

Також авіакомпанія зазначає, що їхні літаки оснащено системами фільтрації повітря. А обслуговування пасажирів буде зведено до мінімуму (запаковані закуски та напої).

Діятиме лише безготівковий розрахунок та заборонятимуться черги біля туалетних кімнат.

Окрім того, авіакомпанія Ryanair повідомляє, що на території аеропорту у захисній масці потрібно перебувати весь час та обов’язково дотримуватись дистанції під час того, як забираєте багаж.

Раніше Факти ICTV писали, що з 15 червня в Україні планують відновити авіасполучення. Проте особа, яка повертатиметься додому, має пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію та завантажити додаток Дія на свій смартфон.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка