Ryanair запровадила нові правила перельотів, оскільки з 1 липня авіакомпанія планує проводити до 1 тис. авіаперевезень щодня.

Ірландський лоукостер розробив рекомендації щодо збереження здоров’я під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу та після скасування карантину.

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За новими правилами, пасажири перед поїздкою до аеропорту повинні:

зареєструватись онлайн на сайті перевізника та завантажити свій посадковий талон;

перевірити температуру тіла перед поїздкою;

мати з собою кілька захисних масок.

Прибувши до аеропорту, потрібно:

бути у масці протягом усього часу перебування у літаку та аеропорту;

для реєстрації багажу користуватись кіоском самообслуговування та здавати багаж на стійці реєстрації;

користуватись послугою Fast Track для скорочення часу очікування на пунктах контролю;

дотримуватись дистанції з іншими пасажирами та постійно користуватись засобами для дезінфекції рук.

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Під час посадки на літак авіакомпанія Ryanair рекомендує дотримуватись таких правил:

уникати скупчення людей біля виходу на посадку, на сходах у літак або телетрапах;

самостійно відкрити паспорт та просканувати свій посадковий талон, щоб уникнути контакту з іншими особами;

завжди бути у захисній масці під час посадки на літак та польоту.

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Лоукостер Ryanair проводить щоденне прибирання та дезінфекцію літаків у рамках нових правил перевезення через пандемію коронавірусу.

Також авіакомпанія зазначає, що їхні літаки оснащено системами фільтрації повітря. А обслуговування пасажирів буде зведено до мінімуму (запаковані закуски та напої).

Діятиме лише безготівковий розрахунок та заборонятимуться черги біля туалетних кімнат.

Окрім того, авіакомпанія Ryanair повідомляє, що на території аеропорту у захисній масці потрібно перебувати весь час та обов’язково дотримуватись дистанції під час того, як забираєте багаж.

Раніше Факти ICTV писали, що з 15 червня в Україні планують відновити авіасполучення. Проте особа, яка повертатиметься додому, має пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію та завантажити додаток Дія на свій смартфон.