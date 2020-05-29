Шавуот 2020: історія і традиції свята

Єврейське свято Шавуот в 2020 році відзначається з 28 по 30 травня.

Головний релігійний зміст свята – обдарування євреям Тори на горі Синай при Виходу з Єгипту.

Ідея свята Шавуот в тому, що поки людина не знайде духовну свободу, засновану на владі Всевишнього і Його заповітів – вона повністю не звільниться від рабства.

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Слово шавуот означає тижні. Так свято назвали тому, що його відзначають через сім тижнів після другого дня Песаха.

Свято починається 28 травня з заходом сонця. За традицією, в першу ніч люди повинні читати Тору і відмовитися від сну.

Саме в це свято батьки вчать дітей Торі. В Шавуот прикрашають Синагогу найрізноманітнішими рослинами. Це можуть бути квіти або гілки дерев. Саме вони нагадують про гору Синай і зелень, яка росте навколо неї.

Які залишились церковні свята у травні 2020 року, дивіться в православному календарі на сайті Факти ICTV.