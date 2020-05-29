За народним календарем 29 травня – день Федора Житника. Цього дня селяни закінчували сіяти жито та інші ярі культури в поля.
Хто святкує іменини: Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Муза, Микола, Петро, Федір.
На цей день у світі також припадає чимало подій.
У США, наприклад, 29 травня відзначають День бісквіта, а у Гімалаях цього дня у 1953 році людина вперше ступила на Еверест.
1964 року у Києві для відвідувачів відкрили найбільший у СРСР ботанічний сад.
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Народні прикмети 29 травня:
- Якщо зацвіла горобина – буде тепло;
- Якщо йде дощ і квакають жаби – погода скоро налагодиться.
- Якщо 29 травня гримить – буде хороший урожай зерна.
Що не можна робити 29 травня:
- не можна сваритися;
- не можна працювати у полі після полудня;
- не можна влаштовувати важливі зустрічі;
- не можна копати ями.
Які ще залишились церковні свята у травні 2020 року, дивіться в православному календарі на сайті Факти ICTV.