За народним календарем 29 травня – день Федора Житника. Цього дня селяни закінчували сіяти жито та інші ярі культури в поля.

Хто святкує іменини: Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Муза, Микола, Петро, Федір.

На цей день у світі також припадає чимало подій.

У США, наприклад, 29 травня відзначають День бісквіта, а у Гімалаях цього дня у 1953 році людина вперше ступила на Еверест.

1964 року у Києві для відвідувачів відкрили найбільший у СРСР ботанічний сад.

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Народні прикмети 29 травня:

Якщо зацвіла горобина – буде тепло;

Якщо йде дощ і квакають жаби – погода скоро налагодиться.

Якщо 29 травня гримить – буде хороший урожай зерна.

Що не можна робити 29 травня:

не можна сваритися;

не можна працювати у полі після полудня;

не можна влаштовувати важливі зустрічі;

не можна копати ями.

Які ще залишились церковні свята у травні 2020 року, дивіться в православному календарі на сайті Факти ICTV.