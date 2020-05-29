У п’ятницю, 29 травня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 8 місячний день.

Вдалий період для сміливих рішень. У цей день необхідно більше зайнятися саморозвитком і правильно планувати майбутнє.

Багатьох людей в 8 місячний день тягнутиме до розваг. Це не найсприятливіший день для спілкування з начальством.

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В першу місячну фазу організм накопичує сили. Тому можливе погіршення самопочуття.

Що можна робити 29 травня: займатися домашніми справами.

Що категорично не можна робити в 8 місячний день: вступати в конфлікти.

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