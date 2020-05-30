Американська компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 на МКС з двома астронавтами NASA на борту – Бобом Бенкеном і Дагом Гарлі.

Запуск ракети відбувався на космодромі на мисі Канаверал у Флориді. Він був запланований ще на 27 травня, але тоді за 16 хвилин до старту його скасували через погані погодні умови.

Зараз корабель Crew Dragon летить зі швидкістю 10 000 км/год. Головне завдання астронавтів на борту Crew Dragon – тест потужностей систем та зручності шатлу.

Варто зауважити, що це вперше в історії американських астронавтів у космос відправляє комерційна компанія SpaceX.

Крім того, цей запуск важливий ще й тому, що раніше американські астронавти могли потрапити у космос тільки на російських кораблях. Тому Америці останні дев’ять років доводилося витрачати на це чималі кошти.

Так, відповідно до контракту з Роскосмосом, у 2020 році запуск мав би обійтися у $90 млн. Натомість SpaceX запевнила, що відправить астронавтів на кораблі Crew Dragon приблизно за $55 млн.

Детальніше про те, хто полетів на борту корабля Crew Dragon і що ще потрібно знати про історичний запуск, ви можете прочитати у нашому матеріалі.