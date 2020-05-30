Гороскоп на тиждень, з 1 до 7 червня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 1 до 7 червня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Тиждень з 1 до 7 червня особливий, приносить багато важливих подій.

Повний місяць очікується 5 червня о 22.25 за київським часом. Це напівтіньове місячне затемнення у Стрільці, яке відкриває довгий коридор затемнень (до 5 липня).

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Воно впливає на людей, особливо під знаками Стрільця і Близнюків. Будьте готові до раптової зміни планів. Період затемнень – це час перезавантаження, можливість знайти свій правильний шлях, зрозуміти своє призначення. Це найкращий час для звільнення від усього, що блокує ваші можливості.

Гороскоп для Овнів

Овни, які займаються самопізнанням, мають хороші шанси на кардинальні зміни. Більшість зможуть поставити цілі для кар’єрного зростання і почати до них рухатися. Несподівані перевороти у службі і кар’єрі в той чи інших бік, виявляться результатом ваших колишніх старань. Все, що ви отримаєте в цей час дорівнюватиме вашому розвитку, якості виконуваної роботи і докладеним зусиллям. Можуть виникнути певні складнощі в юридичних питаннях, у відносинах із зарубіжними партнерами.

Гороскоп для Тельців

У цей період не варто купувати коштовні речі, бо необачні фінансові операції пізніше призведуть до втрат і жалю. Гарний тиждень для того, щоб перевести більшість роботи, формат спілкування з партнерами в онлайн-режим. Нові та оригінальні ідеї та віра у прогрес надають вам можливість розпізнати нові шанси для подальшого успіху, знайти вихід із ситуації, яка раніше здавалася нерозв’язною. Цей тиждень буде наповнений доленосними подіями, ви побачите результат того, що було розпочате раніше.

Гороскоп для Близнюків

Якщо ви зможете розставити пріоритети та позбавитися всього, що заважає вам, то покладете початок якісним змінам для щасливого майбутнього. Посилюється психічне перенапруження, яке може стати причиною неправильних дій і конфліктів. Оскільки ви усвідомлюєте енергії цього тижня, не дозволяйте втягувати себе в будь-які конфліктні або суперечливі ситуації. Імпульсивна поведінка і бурхливе вираження протесту можуть зашкодити вам у справах.

Гороскоп для Раків

Довіртеся своїй інтуїції, прикладіть всю свою витримку і підкоріться внутрішній силі, постарайтеся абстрагуватися від того, що відбувається. Зосередьтеся на собі і родині, відновіть спілкування з рідними, якщо з якихось причин стосунки стали прохолодними. Слушна нагода для вирішення питань з нерухомістю. Домашні справи, зустрічі з близькими людьми, можуть виявитися напрочуд позитивними. Істотно підвищується енергійність та індивідуальність.

Гороскоп для Левів

Емоційні сплески і деяка напруженість заважає приймати правильні рішення. Можлива раптова інтрига, кохання з першого погляду. Але пам’ятайте, що пригоди і надмірне захоплення незнайомими партнерами може призвести до неприємних наслідків. Якщо правильно використовувати енергію цього тижня, можна провести конструктивні трансформації в своєму житті. Але варто бути готовими до того, що несподівано ваші плани можуть змінити обставини, вплинути на які ви не в змозі.

Гороскоп для Дів

Це період активної інтелектуальної діяльності, але це загрожує перевтомою. Намагайтеся економно витрачати свої фізичні, інтелектуальні та фінансові ресурси, що дозволить направити енергію на осмислення засобів досягнення ваших цілей, а не на виправлення помилок. Незадовільні обставини на роботі намагайтеся сприймати як тимчасове явище, а енергію невдоволення направляти на справи, що сприяють позитивним змінам.

Гороскоп для Терезів

Протягом тижня важливо все, що пов’язане зі спілкуванням з навколишніми, навчанням, знаннями, транспортом, поїздками, родичами. Може завершитися робота над яким-небудь проектом, закінчитися навчальний курс або поїздка. Якщо ви не відвідуєте будь-які заняття, то у вас може початися період, коли ви будете розвивати певні навички. Обставини складаються добре для того, щоб усвідомити причини, виправити помилки і налагодити стосунки з близькими людьми або сусідами.

Гороскоп для Скорпіонів

Протягом тижня можуть відбутися неприємні ситуації, пов’язані з давніми подіями. Втрачені речі і люди з минулого несподівано з’являються в зоні видимості. Сильна дратівливість штовхає на створення складнощів у сімейних стосунках і соціальній сфері. Внутрішню напруженість можна зняти через активну роботу або творчу діяльність. Для людей мистецтва – сприятливий тиждень, бо приходять неймовірні, нестандартні ідеї і сюжети, які перевертають власний внутрішній світ і позитивно впливають на навколишніх.

Гороскоп для Стрільців

Місячне затемнення сприяє сильному психічному перенапруженню, яке може стати причиною неправильних дій і конфліктних ситуацій. Прагнення до конкуренції, часом, не зовсім здорової, зростає. Це не сприятливий період для того, щоб самостверджуватися – колеги, керівництво, бізнес-партнери просто не зрозуміють вас. Бійтеся вирішення конфліктів за допомогою сили, уникайте бійок і биття посуду. Невмотивовані ревнощі перекривають можливості для зміцнення взаємин.

Гороскоп для Козерогів

Втручання рідних і близьких у ваші справи, мінливий настрій, складнощі у спілкуванні посилюють дратівливість, заважають зосередитися на професійних справах. Велика ймовірність втратити важливі деталі, від яких залежить результат тієї чи іншої справи. Фізичне перенапруження і бурхливі емоційні прояви ведуть до виснаження. Підвищується ймовірність травм і нещасних випадків. Будьте обережні з вогнем, колючо-ріжучими предметами, різними інструментами і хімічними речовинами.

Гороскоп для Водоліїв

Час сформулювати свої цілі, розставити їх за пріоритетністю. Складний тиждень, який супроводжується необхідністю вибору, внутрішньою кризою, переживаннями і розчаруваннями. Проте, ці стани дають початок нового етапу в житті. Ви зможете знайти контакт зі своєю підсвідомістю і наблизитися до розуміння таємниць цього світу. Ви можете завершити роботу над проектом або ж побачити, як ваші цілі втілюються в життя. Дружні стосунки можуть перейти на інший рівень, в залежності від попередніх подій – або поліпшитися, або зіпсуватися.

Гороскоп для Риб

Буде можливість взяти участь у великих перспективних проектах, тому часу на романтику просто не залишиться. Щодо фінансів справи йдуть добре, але іноді ви будете помічати, що гроші, ніби витікають крізь пальці. Проявіть ініціативу і ви знайдете можливості додаткового доходу, можливо завдяки сприянню старих колег або давніх партнерів. Цей тиждень вимагатиме від вас активності та вміння працювати в колективі. Зміни можуть торкнутися питань соціального статусу і кар’єри, трансформації ваших професійних обов’язків.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.