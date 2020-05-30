У Києві 30 травня до кінця дня синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Дощ в Києві значно посилиться.

За даними Укргідрометцентру, дощ в Києві досягне значного критерію – перший рівень небезпеки, жовтий.

Також очікується значне погіршення погодних умов і в інших областях. Так, на вихідні, 30 і 31 травня на сході і північних областях очікуються сильні дощі та пориви вітру.

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В інших областях синоптики прогнозують зниження температури і опади. На півдні країни температура опуститься до 16-18 градусів тепла, на заході – до 16.

Раніше Факти ICTV писали, що столицю накрили сильні зливи. Також швидкість вітру посилилася до 15-20 м/с.