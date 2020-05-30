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Факти / Lifestyle

Сильні зливи та вітер: в Києві погіршилася погода

У суботу, 30 травня, в Києві різко погіршилася погода. Столицю накрили сильні зливи. Також швидкість вітру посилилася до 15-20 м/с.

Температура вдень складає 18 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів опустяться до 11 градусів.

На тлі погіршення погоди КМДА рекомендує закрити всі вікна, не перебувати біля великих дерев і в разі сильного вітру сховатися в будівлі.

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Також водіям рекомендується знизити швидкість і бути обережніше на дорогах.

До речі, 31 травня в Києві очікуються також сильні зливи. Температура вдень становитиме 16 градусів тепла.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на червень від Гідромедцентру. Очікуються часті грози та спека подекуди до +40°.

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