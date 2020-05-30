Запуск корабля SpaceX: все, що необхідно знати про політ Crew Dragon (ТРАНСЛЯЦІЯ)

В США сьогодні, 30 травня, відбудеться історична подія. Вперше американських астронавтів у космос відправить комерційна компанія SpaceX.

Назва корабля: Crew Dragon.

Місце запуску: Комплекс 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Ракета носій: Falcon 9.

Час старту: 22.22 за київським часом.

Старт запуску має відбутися точно у зазначений час, бо через різницю у кілька хвилин політ скасують. Для профанів у космічній справі пояснюємо, аби Crew Dragon зміг стикуватися з Міжнародною космічною станцією, важлива кожна хвилина, бо станція обертається навколо планети зі швидкістю 27 тис. км/год.

Історія комерційних запусків

Ідея такої співпраці з’явилася ще на початку нульових, а серйозно цю тему почали підіймати після катастрофи шатлу Колумбія у 2003 році, в якій загинули сім членів екіпажу.

Читайте: Запуск космічного корабля Crew Dragon на МКС (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Тоді NASA вирішила підписати контракти з комерційними компаніями, які будуть виконувати функцію космічного таксі, проте проектування їх кораблів проходить під повним контролем. Старт програми припав на 2010 рік, а в 2014-му NASA підписала контракти з американськими компаніями Boeing та SpaceX.

Цікавий момент, що ракети компанії Ілона Маска Falcon 9 та Falcon Heavy використовують багаторазові ракетоносії, що значно зменшує вартість польотів. Раніше SpaceX уже займалася доставкою вантажів на МКС, проте запуск людей – перший досвід для компанії.

Випробувальний політ Crew Dragon був у 2019 році та закінчився успішно.

Чому запуск Crew Dragon знаковий і принесе збитки для Роскосмоса

Цей запуск готувався довгі роки, тому навіть пандемія коронавірусу не стала йому на заваді, а спостерігати за ним буде президент країни Дональд Трамп.

Річ у тім, що у 2011 році в США завершилася програма запуску шатлів Space Shuttle, тому останні 9 років американські астронавти могли потрапити у космос лише на російських кораблях. Як ви вже здогадалися, це задоволення не з дешевих. Щороку Штатам доводилося витрачати на польоти все більше і більше. Якщо у 2010 році запуск для США коштував близько $30 млн, то у 2020-му вже $90 млн. А запуск Crew Dragon – приблизно $55 млн. Тож Роскосмос втратить контракт, який приніс за 9 років $4 млрд.

Якщо запуск корабля SpaceX буде успішним, то компанія зможе доправити ще шість разів американських астронавтів до МКС в рамках контракту з NASA на 2,6$ млрд.

Хто полетить на борту Crew Dragon і мета місії

На Crew Dragon полетять друзі. Тут не йдеться про кумівство, так склалося. Боб Бенкен 49-річний астронавт, у минулому льотчик-випробувач, за межами Землі провів 28 днів, раніше вже літав на шатлах.

Даг Гарлі – 53-річний астронавт, також раніше був льотчиком-випробувачем, за межами Землі провів 29 днів.

До слова, обидва чоловіки одружені на жінках-астронавтах.

Гарлі буде відповідальним за запуск та посадку Crew Dragon, а Бенкен – за етапи польоту та координування з МКС.

– Мені дуже пощастило летіти з моїм найкращим другом. Я гадаю, що багато хто мріяв би про таке, – зазначив Гарлі.

Бенкен тішиться, що вирушить у космос на американському кораблі.

– Це велике досягнення – знову повернутися до запуску американських кораблів. Це може бути альтернативою російським кораблям Союз, що дає нам і політичну перевагу, і є чудовим рішенням з міркувань безпеки. Та як американець я просто щасливий вирушити із США на американському кораблі, – зазначив астронавт.

Головним завданням астронавтів на борту Crew Dragon буде тест потужностей систем та зручності шатлу.

Проте досі залишається невідомим, скільки саме часу астронавти перебуватимуть на МКС. Ресурси сонячних панелей Crew Dragon розраховані на 120 днів. Проте розробники космічного корабля удосконалять борт, і він зможе перебувати на МКС до 210 днів. Але це буде вже для наступних місій.

Раніше Факти ICTV писали, що американська компанія SpaceX уклала угоду з Space Adventures для здійснення комерційних польотів туристів у космос.