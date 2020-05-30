30 травня українські віряни відзначають день святих Євдокії та Ондрона, який згідно з християнським писанням вважається сторожем воріт до раю.
Також цей день християни згадують святу Жанну д’Арк.
Іменини святкують: Євдокія, Адріан, Степан, Афанасій.
30 травня – День працівників поліграфії, книгорозповсюдження та видавництв України.
Читайте: Календар церковних свят на травень 2020
Народні прикмети і традиції
- якщо йде сильний дощ або град – літо буде дощовим;
- традиційно цього дня працювали на землі або в саду;
- незаміжні дівчата йшли на вечорниці, щоб знайти щасливу долю;
- зацвіла горобина чи яблуня – до вдалої риболовлі та хорошого кльову.
Що не можна робити сьогодні
- забороняється приймати подарунки або піднімати з землі знайдені речі;
- ходити на прогулянки до лісу, скверів чи парків;
- планувати або відправлятися у довгу подорож;
- жінкам заборонялося пекти хліб;
- вживати алкогольні напої.
Цей день в історії
- 1431 — спалення Жанни д’Арк в Руані;
- 1871 — повалення Паризької комуни;
- 1876 — підписання царем Олександром ІІ Емського указу;
- 1942 — перший авіаналіт на Третій Рейх з боку Великої Британії;
- 2000 — похорон українського композитора Ігоря Білозора у Львові.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2020 рік. У ньому згадуються найголовніші християнські дати, включано з постами і поминальними днями.