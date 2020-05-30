У суботу, 30 травня, місяць перебуває в знаку Діва. Це 9 місячний день.

Гарний час для кропіткої роботи, яка вимагатиме особливої вдумливості.

В цей день будуть також успішними будь-які банківські операції.

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У 9 місячну добу буде підвищена емоційна активність. Потрібно намагатися себе стримувати і не вступати в конфлікти.

30 травня рекомендується більше часу приділити турботі про близьких. Можна займатися домашніми справами. Заняття спортом також підуть вам на користь.

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