Запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію можуть відкласти.

Є ймовірність, що погодні умови можуть не дозволити запустити корабель Crew Dragon.

Також висока ймовірність того, що запуск перенесуть на 31 травня.

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Запуск запланований на 30 травня 22:22 за київським часом. Компанія Ілона Маска має намір запустити корабель до Міжнародної космічної станції з двома астронавтами NASA на борту.

До речі, раніше запуск космічного корабля планували на 27 травня, однак тоді його перенесли через погані погодні умови.

Раніше Факти ICTV писали, що запуск проводитимуть на космодромі на мисі Канаверал у Флориді. Перший ступінь ракети приземлиться на плавучому майданчику SpaceX в океані.