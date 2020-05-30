Американська компанія Ілона Маска планує запустити ракету Falcon 9 на МКС з двома астронавтами NASA на борту.

Трансляція запуску відбудеться о 15.22 за місцевим часом (22.22 за київським часом). Однак наразі погодні умови лише на 50% сприяють його проведенню.

На борту Crew Dragon перебуватимуть два астронавта: Боб Бенкен і Даг Гарлі.

– Готові до другої спроби!

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Запуск проводитимуть на космодромі на мисі Канаверал у Флориді. Перший ступінь ракети приземлиться на плавучому майданчику SpaceX в океані.

Онлайн-трансляція запуску космічного корабля Crew Dragon

Нагадаємо, спочатку запуск SpaceX планували на 27 травня на 23.33 на київським часом, однак за 16 хвилин до старту запуск вирішили перенести через несприятливі погодні умови.