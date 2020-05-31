Голова SpaceX Ілон Маск пригадав голові Роскосмосу Дмитру Рогозіну слова про те, що санкції США проти Росії через анексію Криму негативно вплинуть на НАСА, а американцям доведеться доставляти космонавтів на МКС на батуті.

– Проаналізувавши санкції проти нашої космічної галузі, я пропоную США доставляти своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію на батуті, – написав Рогозін у 2014 році.

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Після успішного запуску ракети Falcon 9 на МКС-30 травня Маск потролив Рогозіна, сказавши на прес-конференції:

– Батут працює.

Вправлялися в гуморі на цю тему також у соцмережах.



























Батут працює: Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос / 7 фотографий

До речі, детальніше про те, хто полетів на борту корабля Crew Dragon і що ще потрібно знати про історичний запуск, ви можете прочитати у нашому матеріалі.

Фото: CNET