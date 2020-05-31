PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Батут працює: Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос

Голова SpaceX Ілон Маск пригадав голові Роскосмосу Дмитру Рогозіну слова про те, що санкції США проти Росії через анексію Криму негативно вплинуть на НАСА, а американцям доведеться доставляти космонавтів на МКС на батуті.

– Проаналізувавши санкції проти нашої космічної галузі, я пропоную США доставляти своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію на батуті, – написав Рогозін у 2014 році.

Читайте: Запуск космічного корабля Crew Dragon на МКС (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Після успішного запуску ракети Falcon 9 на МКС-30 травня Маск потролив Рогозіна, сказавши на прес-конференції:

– Батут працює.

Вправлялися в гуморі на цю тему також у соцмережах.

  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
  • Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос
Батут працює: Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос / 7 фотографий

До речі, детальніше про те, хто полетів на борту корабля Crew Dragon і що ще потрібно знати про історичний запуск, ви можете прочитати у нашому матеріалі.

Фото: CNET

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка