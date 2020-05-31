День Києва 2020 – чудовий привід пригадати його історію, визначні події, а також видатних людей, які народилися у місті та своєю працею принесли йому славу.

У цей день Факти ICTV підготували топ-10 відомих людей, які народилися в українській столиці.

Михайло Булгаков

Всесвітньо відомий письменник, автор романів Майстер і Маргарита, Біла гвардія та Дні Турбіних народився у Києві у 1891 році. Він згадував місто у своїх творах, а кияни і зараз можуть прогулятися кімнатами його дому, з якого нині зробили музей.

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Ігор Сікорський

Авіаконструктор та автор першого чотирьохмоторного літака, важкого чотиримоторного бомбардувальника і пасажирського літака з’явився на світ у Києві у 1889 році. У 1918 році він емігрував до США, де створив свою компанію Sikorsky Aircraft.

Рейнгольд Глієр

Композитор народився у 1875 році у Києві. Навчався у столиці, закінчив Київське музичне училище, у ньому і викладав. Був директором Київської консерваторії. Автор відомих балетів Червоний мак і Мідний вершник.

Голда Меїр

П’ятий прем’єр-міністр Ізраїлю народилася у Києві у 1898 році. Жінка очолювала МЗС та МВС Ізраїлю.

Володимир Горовиць

Всесвітньо відомий піаніст, один із кращих музикантів ХХ століття народився у 1902 році у Києві. Він закінчив Київське музичне училище. Причетністю до його виховання може похвалитися і Київська консерваторія. У 1925 році піаніст емігрував за кордон, де грав та викладав.

Казимир Малевич

Видатний художник, автор Чорного квадрату та один із засновників кубофутуризму з’явився на світ у Києві у 1878 році. Деякі статті з мистецтвознавства він написав саме українською, а в анкетах часто називав себе українцем.

Серж Лифар

Танцюрист та видатний хореограф ХХ століття народився у Києві у 1904 році. Прославився як соліст Російського балету Сергія Дягілєва, пізніше виступав та викладав у паризькому театрі Гранд Опера.

Олександр Вертинський

Співак, актор, автор пісні Ваши пальцы пахнут ладаном побачив світ у 1889 році у Києві. Саме в українській столиці він розпочав кар’єру естрадного виконавця, а пізніше з концертами об’їздив увесь світ.

Максиміліан Волошин

Поет, художник, автор циклу Кіммерійські сутінки народився у Києві у 1877 році. Виїхав зі столиці у дитячому віці.

Валерій Лобановський

Знаменитий спортсмен та наставник Динамо народився у Києві у 1939 році. Закінчив КПІ, грав та тренував клуб. Нині його ім’я носить один із київських стадіонів.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко озвучив програму Дня Києва 2020.