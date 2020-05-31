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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 31 травня (КАРТА)

В Україні на 31 травня синоптики прогнозують прохолодну погоду, з дощами і грозами у всіх областях.

У західних областях очікується +14-17° вдень, вночі від +9° до +11°.

У північних регіонах стовпчики термометрів показуватимуть до +18° вдень, вночі опустяться до +10°.

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У центральних областях температура повітря вдень прогріється до +16-18°, вночі до +9-11°.

У східних та південних регіонах очікується потепління від +21° до +23° вдень, вночі – від +10° до +12°.

У Києві повітря вдень прогріється до +16-18°, а вночі температура опуститься до +10-12°, очікується дощ.

Погода в Україні на сьогодні - 31 травня 2020

До слова, раніше Факти ICTV також публікували прогноз погоди в Україні на червень.

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