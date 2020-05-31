У 2020 році 31 травня Київ відзначає День міста, який щороку припадає на останню неділю травня.

Офіційною датою заснування Києва вважається 482 рік, а вже з 882 року місто стало столицею Київської Русі.

Також 31 травня відзначають Всесвітній день без тютюну. Він був встановлений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щоб привернути увагу до проблеми передчасної смертності через тютюнопаління.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Іменини 31 травня святкують Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Христина, Макар, Михайло, Павло, Петро, Юлія.

За православним календарем, вшановують пам’ять мученика Феодота Анкірського.

Народні прикмети на 31 травня:

Пара від землі йде – до дощу.

Зозуля довго і без зупинки кує – до теплих днів.

Під час заходу сонце блідим стало – до дощу.

Дощова хмара небо вкрила – до граду і вітру.

Що не можна робити:

У цей день церква забороняє надмірні і галасливі розваги.

Не варто сваритися через дрібниці, бо можна нажити собі ворогів на все життя.

До речі, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2020 рік, у якому є всі головні християнські свята, а також дати поминальних днів і постів.