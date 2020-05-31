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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 31 травня, місячний день

У неділю, 31 травня, Місяць перебуває в знаку Діва. Це 10 місячний день.

В цей день рекомендується відпочити і набратися сил перед важким робочим тижнем. Є ризик, що в цей день все йтиме не за планом, однак не варто сидіти, склавши руки.

Астрологи рекомендують більше часу приділити собі і зрозуміти, як діяти далі.

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У 10 місячний день потрібно стримувати себе і не вступати в конфлікти.

Вдалий час для переїзду і планування майбутнього. Сприятливі зміни в абсолютно всіх сферах діяльності.

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