У наш час діти здебільшого вже не уявляють свій день без телефона, планшета або іншого ґаджета. Однак якщо хтось із них витрачає час на розваги, то є і ті, хто навчився на цьому заробляти.

Дехто вже навіть має відеоблоги на YouTube не тільки з мільйонною аудиторію, а й з мільйонним заробітком.

Факти ICTV розповідають про п’ять найпопулярніших українських дітей-відеоблогерів. (*Річний заробіток вказаний на основі інформації ресурсу Social Blade.)

Miss Katy

Відео для каналу знімає Катерина Федорук. Родом вона з Одеси, але зараз разом із сім’єю живе у Лондоні. У роликах дівчинка робить огляди на іграшки, показує свої кращі образи і косметику.

Кількість підписників: 18 млн.

Річний дохід: $812,7 тис. – $13 млн.

Mister Max

Максим Федорук – це брат блогера Miss Katy. Він робить огляди іграшок, показує своє повсякденне життя. Також хлопчик знімає ролики, де часто влаштовує різні змагання з сестрою.

Кількість підписників: 18,2 млн.

Річний заробіток: $930,1 тис. – $14,9 млн.

Mark Production

На каналі Марк робить різні огляди на іграшкові автомобілі, конструктори. В описанні до свого блогу він пише, що йому подобається ділитися з підписниками подіями зі свого життя і знімати веселі, цікаві і пізнавальні ролики.

Кількість підписників: 3,38 млн.

Річний заробіток: $255 тис. – $4,1 млн.

Читайте: Як відкрити YouTube-канал і зробити його прибутковим

Ya – Alisa

На каналі Аліса публікує відео, у яких влаштовує різноманітні челенджі, розповідає історії, грається, знімає огляди на подарунки, які отримує.

Розповідаючи про себе, Аліса говорить, що їй подобається гратися іграшками та ляльками.

Кількість підписників: 10,8 млн.

Річний заробіток: $171,1 млн – $2,7 млн.

Amelka Karamelka

Відео для каналу знімає 6-річна дівчинка. В описанні до каналу вона пише, що дуже любить дивитися мультики і переодягатися в героїв улюблених мультфільмів.

Також на каналі з’являються відео, де Amelka з батьками робить огляди на нові іграшки та ходить у дитячі кімнати.

Кількість підписників: 2,12 млн.

Річний заробіток: $103,5 тис. – $1,7 млн.

Проте не тільки діти зараз мають багатомільйонну аудиторію на YouTube. “Армія” відеоблогерів ледь не щодня поповнюється новими обличчями.

Що люблять дивитися українці на популярних YouTube-каналах і яка тематика їм до вподоби, можна прочитати у нашому матеріалі.