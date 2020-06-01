День захисту дітей відзначають 1 червня. Цьогоріч свято випадає на понеділок.

Цей день відзначають, аби привернути увагу до захисту дитячих прав та до вагомості виховання та підтримки.

Ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем захисту дітей, що нагадають про важливі речі у нашому житті.

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Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть тата й мами!

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Бажаю міцного здоров’я, щастя, добра, родинного затишку й тепла! Нехай життя сповниться яскравими барвами радості та приємними враженнями й відкриттями! Нехай здійсняться всі мрії!

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Нехай роки дитинства будуть дуже яскравими, насиченими барвами та незабутніми, нехай в житті обов’язково засяє зірка, що вкаже шлях до щасливого майбутнього.

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Бажаю якомога більше щирих усмішок, лише приємних несподіванок долі, веселих та надійних друзів, які супроводжуватимуть все життя!

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У цей чудовий літній день бажаю щастя, завжди чистого і мирного неба над головою, сонячних веселих ранків, приємних і неповторних вражень, здоров’я та удачі на усіх життєвих дорогах!

До слова, 300 тис. дітей з усієї України отримують книги від Нової пошти. Зокрема, книги отримають багатодітні та неповні родини.