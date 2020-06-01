Навчальна онлайн-платформа Coursera з 1 червня відкрила безкоштовний доступ до понад 3,8 тис. сертифікованих курсів з десятків предметів та дисциплін.

Про це йдеться на сайті ресурсу.

Окрім курсів, у відкритому доступі з’явилися 150 інтерактивних експертних проектів та понад 400 спеціалізацій. Безкоштовне користування триватиме до 31 липня.

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Також Coursera пішла на зустріч студентам світових університетів та коледжів: продовжити навчання та отримати сертифікат студенти зможуть дистанційно та безкоштовно. Для цього вхід на сайт вони мають здійснити через домен свого навчального закладу.

Coursera пропонує майже 500 курсів українською та російською мовами, а також понад 3,7 тис. програм англійською мовою.

Освітня платформа Coursera була створена професорами Стенфордського університету. Її партнерами є понад 200 компаній та навчальних закладів.

На початку березня популярний онлайн-ресурс відкрив безкоштовний доступ до деяких курсів та спеціалізацій у зв’язку із пандемією коронавірусу, яка заблокувала не лише робочий, а й навчальний процес у більшості країнах світу.

Як повідомили у Coursera, перелік безкоштовних курсів оновлюється щомісячно.