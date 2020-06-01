Google показав святковий дудл, який присвятив Міжнародному дню захисту дітей.

Це свято відзначається щорічно 1 червня з листопада 1950 року.

День захисту дітей заснували для того, щоб привернути увагу дорослих до проблем, прав і освіти дитини. Також звернути особливу увагу на захист від насильства і права на життя.

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У 1959 році ООН ухвалила Декларацію прав дитини, де йдеться про те, що батьки повинні визнавати і дотримуватися прав дітей.

Міжнародний день захисту дітей – одне з найстаріших свят. У нього також є прапор. Зелений фон – родючість, різнокольорові фігурки символізують різноманітність і терпимість. Знак Землі – символ спільного дому.

Після натискання на дудл Google показує результати пошуку за запитом Міжнародний день захисту дітей.

Розробники дудла в яскравих кольорах зобразили щасливих дітей, які щиро радіють кожній миті і дитинству.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання з Днем захисту дітей, які нагадають про важливі речі в нашому житті.