День захисту дітей 2020: історія свята

День захисту Дітей 2020 – свято, яке не залишає байдужим нікого. У цей день дітям влаштовують різні розваги, а дорослі вчаться поважати їх.

Факти ICTV з’ясували, як розвивалася історія Дня захисту дітей.

Історія Дня захисту дітей в Україні почалась у 1999 році. Тоді президент України Леонід Кучма вирішив святкувати день захисту дітей щорічно 1 червня.

Перша міжнародна конференція з проблем дітей відбулася у Женеві 1 червня 1925 року. Тоді вперше заявили про права дітей – заборона дитячої праці і рабства, торгівлі та проституції неповнолітніх.

Офіційний символ свята – зелений прапор, що символізує гармонію. У центрі Земля і п’ять фігурок людей, які показують єдність всіх рас і народів.

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У 1950 році ООН оголосила 1 червня днем захисту прав, життя і здоров’я дітей. За їх даними, кожна десята дитина регулярно стає жертвою агресивної поведінки дорослих.

У 1989 році країни ООН підписали Конвенцію про права дитини. Україна приєдналася до неї у 1991 році.

Раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік. Частина них мають точну дату, а інші є перехідними і щороку відзначаються в різні дні.