Як відбулася стиковка Crew Dragon SpaceX із МКС і мета місії

У неділю, 31 травня, капсула Crew Dragon компанії SpaceX успішно пристикувалася до Міжнародної космічної станції і двоє американських астронавтів зайшли на її борт.

Стиковка була повністю автоматизованим процесом: астронавтам не потрібно було втручатися, хоча вони практикували польоти в ручному режимі.

49-річний Роберт Бенкен і 53-річний Дуглас Герлі приєдналися до російського та американського екіпажу, які вже перебували на МКС.

– Ми просто щасливі бути тут, і Кріс збирається змусити нас працювати. І, сподіваюся, ми не зіпсуємо тут занадто багато речей, – пожартував Дуглас Герлі після заходу на МКС.

Чому ця місія важлива

У минулому році SpaceX провела першу демонстрацію свого нового космічного корабля Crew Dragon, але на його борту не було людей. Цього разу капсула комерційної компанії вперше в історії вивела на орбіту астронавтів.

Місія знаменує собою початок нової ери, в якій NASA закуповуватиме транспортні послуги у комерційного сектора – у компаній на кшталт SpaceX.

Також це перше прибуття астронавтів із території США за дев’ять років. Прибуття Герлі і Бенкена означає, що вони можуть забрати американський прапор, встановлений на МКС учасниками останньої місії в 2011 році.

– Дев’ять років по тому, – написав глава SpaceX Ілон Маск, піднявши з архіву пост 2011 року.

Читайте: Батут працює: Маск і користувачі соцмереж потролили Роскосмос

Мета місії Crew Dragon

Завдання Герлі і Бенкена полягає в тому, щоб протестувати усі бортові системи і дати свої відгуки інженерам.

SpaceX і NASA потребують звіту екіпажу, щоб перейти до підписання контракту на $2,6 млрд, за яким планується здійснити в майбутньому шість польотів астронавтів, причому перший із них може відбутися наприкінці серпня.

Капсула Crew Dragon

Dragon 2 (також відомий як Crew Dragon і Dragon V2) – частково багаторазовий пілотований корабель, який призначений для доставки екіпажу до семи осіб на МКС і повернення їх на Землю.

Вантажний варіант корабля Dragon 2 використовуватиметься для доставки вантажів на МКС.

Dragon 2 виводиться на орбіту ракетою-носієм Falcon 9 зі стартового комплексу в Космічному центрі Кеннеді.















Контракт на $2,6 млрд і повернення прапора: як відбулося стикування Crew Dragon з МКС і мета місії / 4 фотографии

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SpaceX (@spacex) 30 Май 2020 в 3:47 PDT

Нагадаємо, спочатку запуск Crew Dragon планували на 27 травня, однак за 16 хвилин до старту запуск вирішили перенести на 30 травня через несприятливі погодні умови.

Фото: SpaceX