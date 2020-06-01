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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 1 червня (КАРТА)

Літо в Україні розпочнеться дощами – 1 червня скрізь опади, подекуди з грозами.

Вітер переважатиме північно-східний – до 7-12 м/с.

Температура повітря у південних та східних областях – від +18 до +23.

У центральних регіонах в межах +14 +19.

Читайте: Потепління та без дощів: синоптики дали прогноз на початок літа

На заході країни переважно +14 +16, на Закарпатті – до +18.

Найнижчу температуру прогнозують на півночі – місцями не вище +12.

У Києві сьогодні погоду теж складно назвати літньою – весь день дощ та 12-14 градусів тепла.

погода на 1 червня 2020

Синоптики раніше дали прогноз погоди на червень 2020 в Україні. Зокрема, вони очікують більше гроз, злив  та граду, ніж у травні.

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