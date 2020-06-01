В Україні у віці 81 року помер композитор і музикознавець Мирослав Скорик.

Про його смерть повідомив головний режисер Національної опери України імені Тараса Шевченка Анатолій Солов’яненко.

Мирослав Скорик був автором симфонічних, вокальних, музично-театральних творів. Також він написав музику до драматичних спектаклів та понад 40 фільмів, зокрема, Тіні забутих предків, Гуси-Лебеді летять, Високий перевал.

Читайте: Помер український поет Мойсей Фішбейн

За життя Мирослав Скорик був нагороджений званням Герой України за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національного музичного мистецтва, багаторічну плідну композиторську, педагогічну і громадську діяльність.

Також мав орден За заслуги II ступеня – за вагомий особистий внесок в увічнення пам’яті Івана Франка, і

орден За заслуги III ступеня – за значний особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва, багаторічну творчу і педагогічну діяльність.

У період з 2006 до 2010 року Мирослав Скорик був співголовою Національної спілки композиторів України. У квітні 2011 року його призначили художнім керівником Київської опери, де він працював до 2016 року.

Музика Мирослава Скорика досі звучить в Україні, пострадянських країнах, а також у Німеччині, Франції, Австрії, Голландії, Болгарії, Чехії, Словаччині, Польщі, Великій Британії, США, Канаді, Австралії.

Раніше Факти ICTV писали, що 1 червня померла Маді Меспле – французька оперна співачка, яка довгі роки боролася з хворобою Паркінсона.