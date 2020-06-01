У червні у городників та садівників роботи додалося. Хоча більшість культур посіяні і посаджені, сходи вимагають догляду та прополки від бур’янів.

Водночас на початку літа ще можна висаджувати у відкритий ґрунт розсаду помідорів, капусти, баклажанів, перцю та різноманітної зелені.

В які дні це краще робити, підкаже місячний посівний календар на червень 2020. Якщо посадити культуру у правильну фазу, вона краще ростиме і матиме гарний врожай.

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Зверніть увагу, що повний місяць (5 червня) та молодик (21 червня) – вкрай несприятливі дні для висаджування рослин. Фаза місяця, що зростає (1-4 та 22-30 червня), підходить для догляду за культурами, які дають плоди зверху (помідори, огірки, капуста, кавуни, дині, кабачки, ягоди, фруктові дерева тощо), а такого, що спадає (6-20 червня), – для тих, що з коренеплодами (картопля, буряки, морква, цибуля, часник тощо).

Посівний календар на червень 2020 за днями

1 червня – сійте пряні трави, злакові та бобові культури, огірки, кукурудзу, висаджуйте перець, капусту, помідори та баклажани, а також квіти, плодово-ягідні рослини, усе поливати та вносити добрива. Але заборонено займатися щепленням та обрізуванням плодових дерев.

2 червня – продовжуйте посів зелені та овочів, зокрема огірків, помідорів, динь, баклажанів, гороху, квасолі та соняшника.

3 червня – саджайте овочеві культури, квіти, але не варто займатися обрізанням плодових дерев.

4 червня – можна замочувати та пророщувати насіння для посівів, висаджувати розсаду овочів, садити гарбузи та цибулю, сіяти редиску, буряк, селеру, моркву та петрушку.

5 червня – це день повного місяця, коли заборонено сіяти, садити або пересаджувати будь-що, але можна займатися прополюванням сходів.

6 червня – сійте цибулю, часник, листові овочі, гарбузи, пересаджуйте живці фруктових та ягідних дерев, обробляйте від хвороб та шкідників, знищуйте бур’яни. Не можна обрізувати, пікірувати та пасинкувати рослини.

7 червня – краще не займатися посадкою і пересадкою, обробляйте рослини від шкідників, заготовлюйте живці, видаляйте бур’яни.

8 червня – рекомендовано сіяти овочі для тривалого зберігання, зокрема коренеплоди, цибулю, картоплю, а також злаки та бобові, але не пасинкуйте, не обрізуйте і не прищипуйте пагони.

9 червня – бажано нічого не сіяти і не садити, крім культур, що дають підземні плоди (редис, картопля, морква, буряк, цибуля-сіянець).

10 червня – сприятливий день для пасинкування помідорів, прополки та підгортання кущів картоплі, проріджування і прополювання сходів. Бажано не поливати та не підживлювати городні культури.

11 червня – краще утриматися від посівів та посадки рослин, поливу та внесення добрив, займіться прополюванням грядок, розпушенням верхнього шару ґрунту навколо рослин, прорідженням.

12 червня – підходить для пересадки капусти, помідорів, картоплі, а також посіву гарбузів, кабачків, патисонів та баштану. Можна садити квіти, полуницю і плодові дерева (груша, слива, яблуня). Але не слід обробляти рослини отрутохімікатами, пікірувати, а також обрізати дерева.

13 червня – можна сіяти квіти, зелень, висаджувати далі розсаду помідорів, баклажанів, перцю, садити кавуни, дині та гарбузи, цибулю-сіянку та картоплю. Бажано обрізати непотрібні суничні вуса, але не слід обрізати дерева і працювати з гербіцидами.

14 червня – бажано нічого не сіяти і не садити, хіба що листову зелень, яка швидко росте. Нічого не пікіруйте і не пасинкуйте, полив і підживлення теж бажано перенести на інші дні.

15 червня – також треба утриматися від посіву, саждання, пікірування, пересаджування, поливу і внесення добрив. Проте ніхто не забороняє знищувати бур’яни.

16 червня – присвятіть день прополюванню грядок та санітарній обрізці саду, але не видаляйте пасинки, не пікіруйте і нічого не пересаджуйте.

17 червня – сприятливий день для посіву багаторічних рослин, посадки дерев. Можна видаляти бур’яни, вносити добрива, укорочувати пагони з метою прискорення їхнього росту.

18 червня – можна саджати томати, болгарський та гіркий перець, баклажани, а також плодові дерева та декоративні рослини, сіяти зелень. Поливайте та прополюйте грядки та квітники, але намагайтеся не пошкодити коріння.

19 червня – сприятливий день для посіву динь та інших рослин з в’юнким стеблом або вусами, пасинкування томатів, формування батогів огірків. Не бажано саджати і пересаджувати трави.

20 червня – садіть квасолю, горох, дині та суницю, а також інші рослини з витким стеблом або вусами. Можна проріджувати сходи, обробляти рослини від хвороб і шкідників, обрізувати вуса, пасинкувати.

21 червня – на молодика можна замочувати і пророщувати насіння, але заборонено сіяти та садити. Поливати та піддобрювати рослини, а також полоти грядки навіть треба.

22 червня – замочуйте насіння для пророщування, сійте, садіть та пересаджуйте тільки однорічні культури, але бажано не робити цього з бульбовими і в’юнкими рослинами.

23 червня – садіть баклажани, кабачки, огірки, томати і патисони, можна сіяти листові овочі, квасолю, горох, кукурудзу та соняшник, а також квіти.

24 червня – можна збирати дозрілий врожай, наприклад, копайте молоду картоплю, а також сійте, саджайте і пересаджуйте різні рослини. А полив і підживлення краще перенести на інший день.

25 червня – збирайте врожай дозрілих овочів та фруктів, робіть заготовки на зиму. Але утримайтеся від поливу та підживлення ґрунту.

26 червня – посадіть полуницю та інші виткі та повзучі рослини, посійте однорічні квіти. Можна також саджати невеликі декоративні дерева і кущі.

27 червня – також сприятливий день для висадки полуниці, малини, кущів смородини та інших ягід. Збирайте врожай огірків, кабачків, томатів, перцю та ягід.

28 червня – сійте будь-яку листову зелень, садіть плодові дерева і чагарники, а також не забувайте про збір урожаю.

29 червня – можна сіяти овочі, зелень та злаки, а також садити квіти, пряні та лікарські трави. Однак не саджайте овочеві, плодові, ягідні та баштанні культури.

30 червня – посійте прянощі, квіти та лікарські рослини, прищеплюйте плодові дерева та чагарники, обробляйте рослини від шкідників і хвороб. Але відмовтеся від пересадки і розмноження культур поділом коренів і цибулин. До речі, сьогодні не копайте картоплю – вона матиме водянистий смак.

У червні вже можна робити заготовки на зиму, тому Факти ICTV радять два популярних рецепти салатів.