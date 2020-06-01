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Факти / Lifestyle

Привітання з Днем захисту дітей у листівках

Щороку в перший день літа 1 червня у світі відзначають Міжнародний день захисту дітей.

Хоча офіційною датою створення цього дня вважають 1949 рік, перші кроки до його заснування почали робити ще у 1925 році.

Саме тоді у Женеві відбулася перша міжнародна конференція, на якій обговорювали проблеми дітей. Того ж таки 1925 року генконсул Китаю в Сан-Франциско влаштував для китайських дітей-сиріт свято Дуань-у Цзе, яке символізує початок літа.

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Хоча святкування у цей день не обходяться без веселощів і розваг, не варто забувати і про головну мету свята, яка полягає у тому, щоб привернути увагу до захисту прав дитини.

Факти ICTV також підготували листівки з Міжнародним днем захисту дітей, щоб ви могли привітати своїх малюків.

день захисту дітей

 

з днем захисту дітей

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день захисту дітей картинки

До слова, червень 2020 року потішить українців тривалими вихідними. Адже на перший місяць літа припадає відразу два великих свята – одне релігійне, а інше – державне.

Скільки відпочиватимуть українці у червні 2020, раніше писали Факти ICTV.

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