День захисту дітей – найсвітліше та найяскравіше свято року в календарі не лише України. Ми пропонуємо дізнатися про нього більше у цікавих фактах.

У 2020 році свято відзначають 70-й раз. Започаткували його у листопаді 1949 року на сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. А вперше День захисту дітей відсвяткували у 1950-му. Нині 1 червня відзначають у понад 60 країнах світу.

Першу Декларацію про права дитини ООН ухвалила у 1959 році, а через 30 років представила Конвенцію про права дитини.

Україна приєдналася до Конвенції про права дитини у 1991 році.

Однак офіційно в Україні День захисту дітей став святом тільки в 1998-му, після підписання президентом відповідного указу.

Є у свята навіть свій прапор. Це модель Землі на зеленому полотнищі, а навколо неї – чоловічки червоного, жовтого, синього, білого і чорного кольорів, як символ різноманітності, терпимості та єдності всіх людей.

На жаль, з початку 2020 року в Україні через сварки з батьками зникла понад тисяча дітей. І це один з фактів на користь того, що вони потребують реального захисту. За даними офісу омбудсмена, найчастіше зникають діти-підлітки, серед причин – складні стосунки з батьками. Звісно, є й випадки, коли зникнення дитини відбувається проти її волі.

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Щорічно жертвами насильства стають більш 6 тис. українських дітей, більшість з них – від рук своїх батьків. За даними Офісу генпрокурора, у 2019 році в структурі цих злочинів 154 припадало на насильство у сім’ї, 67 – на сексуальне насильство, що на третину більше, ніж за попередній рік, і 65 – це вбивства.

92% українських дітей віком до 12 років мають доступ до мережі. І це великі ризики. Адже щоп’ять хвилин організація Internet Watch Foundation знаходить в інтернеті фото чи відео із сексуальним насильством над дитиною, чотири з п’яти таких матеріалів публікуються в Європі. На 40% такого контенту діти до 10 років.

Опитування Європейського бюро ВООЗ Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді (HBSC) в 2017-2018 роках в Європі і Канаді, проведений у 45 країнах, виявив зниження загального психічного благополуччя дітей в міру дорослішання. За його даними, кожен четвертий підліток скаржиться на нервозність, дратівливість або проблеми зі сном щонайменше раз на тиждень. В Україні цей показник ще вищий. Водночас кожна третя українська 15-річна дівчинка страждає від головного болю частіше одного разу на тиждень.

Це ж опитування виявило зниження вживання алкоголю і куріння серед підлітків, проте кількість нинішніх споживачів спиртних напоїв і тютюнових виробів залишається високою серед 15-річних. Зокрема, кожен п’ятий європейський підліток (20%) протягом життя був п’яний щонайменше двічі, а кожен сьомий (15%) був у стані алкогольного сп’яніння за останні 30 днів.

Більше дізнайтеся про історію Дня захисту дітей з матеріалу Фактів ICTV.