Травень 2020 року виявився найхолоднішим у XXI столітті.

За спостереженнями Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у травні 2020 року у Києві становила 12°, що майже на 3 градуси нижче за кліматичну норму.

– Найхолодніше було 13 травня у Києві. Тоді мінімальна температура уранці опустилась до 2°. Найтепліше було 11 травня, коли максимальна температура вдень піднялась до 27°, повідомили в обсерваторії.

У травні 2020 року випало 122 мм опадів, що становить 230% кліматичної норми.

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Раніше стало відомо, що погода у червні в Україні не значно відрізнятиметься від травневої синоптичної ситуації.

Середня добова температура триматиметься на рівні 18°-22°, у горах повітря прогріватиметься до 14°-15°.

Проте спостерігатиметься і доволі висока температура до 39° градусів, у гірських районах – 31°. Хоча будуть і морози: до 0-3° у північних, західних та східних областях, до 5° морозу у Карпатах.