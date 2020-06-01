Запуск космічного корабля Ілона Маска від SpaceX двічі переносили через погодні умови, але нарешті він відбувся. Корабель повинен був вивести у космос 60 супутників, загальна вага яких майже 19 тон.

Перед польотом астронавти Боб Бенкен та Дуглас Хейлі через пандемію коронавірусу провели в ізоляції 10 тижнів у центрі NASA. Єдиний бонус – дозволили, аби рідні були поруч з ними. І Бенкен, і Хейлі – ветерани космонавтики. Літали ще на американських Шатлах. Останній політ цих човників був в 2011-му. Символічно, що тоді на борту також був Дуглас Хейлі.

Після кількох аварій Шатлів та дорогого обслуговування, керівництво NASA вирішило відмовитись від цієї програми. З території США американці у космос більше не літали.

Після завершення польотів Шатлів, американських та й усіх інших астронавтів на МКС стала відправляти лише Росія. Одне посадкове місце на їхніх кораблях спершу коштувало $30 млн. Та, розуміючи відсутність конкурентів, Росія поступово підіймала ціну, і сьогодні вона втричі вища.

За оцінками експертів, таким чином один американський астронавт покриває вартість усього польоту ракети Союз. Росіяни скористались ситуацією на повну, в тому числі і заради пропаганди. Але, врешті решт, Росія втратила монополію космічного перевізника через зменшення фінансування.

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На відміну від застарілих російських Союзів, у Crew Dragon футуристичний дизайн. Замість численних кнопок і перемикачів – усе управління через десктопи. За оцінками експертів, цей корабель перевершує попередників за більшістю параметрів, а головне – політ на ньому коштуватиме дешевше, ніж у росіян, майже наполовину.

І це не межа. Адже чим більша конкуренція на ринку, тим нижче цінник. Утім, NASA поки не збирається повністю відмовлятися від польотів на російських Союзах. Натомість, по бартеру кататиме росіян на SpaceX. Невдовзі на ринок пілотованих польотів планує вийти ще й компанія Boeing.

Володимир Усов – очільник Української державної космічної агенції. До цього він керував приватною одеською компанією, яка співпрацювала з NASA. Усов переконаний: Україна теж може поборотись за своє місце у небі.

Та досвід Ілона Маска показав, що для успіху потрібні сотні мільйонів вливань, тисячі тестів, провалів і підйомів. І навіть, коли здавалось б, все врешті готово, ситуацію може зіпсувати матінка природа. Саме так і сталось 27 травня. На мисі Канаверел за лічені хвилини до старту поряд із ракетою вдарила блискавка. Політ Crew Dragon довелось відкласти.

Наступне вікно для польоту Crew Dragon з’явилося 30 травня. Прогнози щодо старту 50 на 50. Уже не так урочисто, як в середу, астронавти зайшли на борт корабля. І цього разу природа дала зелене світло.

Уперше за 9 років американський корабель з американськими астронавтами стартував з території США. Через три хвилини відділилася перша ступінь ракети Falcon. Через кілька хвилин вона приземлилася на плавучій платформі в Атлантичному океані. В точно запланованій точці.

Через 12 хвилин після старту від корабля відстикувалася друга ступінь. І починається 19-годинна подорож на Міжнародну космічну станцію. Вже о першій годині за Києвом екіпаж зняв скафандри та вільно гуляв космічним кораблем. Вони провели екскурсію для глядачів прямої трансляції.

На МКС Хейлі та Бенкена чекали троє астронавтів – американець та двоє росіян. Новоприбулі проведуть на станції до чотирьох місяців. Вони мають протестувати роботу нового корабля та зробити кілька виходів у відкритий космос.

Пілотована місія відкриває можливість для космічного туризму – SpaceX хоче вже незабаром виконати комерційне замовлення для однієї компанії з доставки туристів на МКС.

Під час комерційних польотів, компанія SpaceX збирається брати на борт Crew Dragon до семи людей. Це дозволить ще більше знизити вартість польоту. Хоча офіційних цінників – так би мовити на квитки – компанія ще не оголошувала. Що стосується коштів, які туристи будуть витрачати на МКС, то NASA вже виставила цінник – приблизно $11 250 за земну добу.

Та поки що для SpaceX важливо налагодити планову доставку космонавтів NASA на МКС. Наступний політ запланований на кінець серпня.

Голова SpaceX Ілон Маск пригадав голові Роскосмосу Дмитру Рогозіну слова про те, що санкції США проти Росії через анексію Криму негативно вплинуть на НАСА, а американцям доведеться доставляти космонавтів на МКС на батуті.