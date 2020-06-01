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Яке свято сьогодні, 1 червня

День захисту дітей – старе міжнародне свято. Його відзначають 1 червня з 1950 року. Тобто у 2020-му вже 70-й раз.

Щоправда, Україна приєдналася до його святкування значно пізніше – у 1998-му, коли президент підписав відповідний указ.

У перший день літа є ще одне свято – Всесвітній день батьків. Воно ще молоде. Рішення про його відзначення ухвалила Генасамблея ООН у жовтні 2012 року. 1 червня проводяться різноманітні заходи, спрямовані на вшанування традиційних сімейних цінностей, ролі та значення батьків для всіх поколінь.

У церковному календарі – це день пам’яті святого Іоанна, якого у народі називали Оберегом Ниви, або просто Іван Довгий. Наші пращури колись робили замовляння на захист  урожаю від негоди, вітру та шкідників.

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Іменини 1 червня святкують: Анастасія, Андрій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Іван, Максим, Матвій, Михайло, Микола, Олег, Олександр, Павло та Сергій.

Народні прикмети на 1 червня:

  • У цей день треба сіяти огірки – буде багатий урожай.
  • Дощ 1 червня – до посушливого літа.
  • Якщо холодно – ще 40 днів буде така погода.
  • Рясна роса – загалом до гарного урожаю.
  • Туман на Івана Довгого – осени буде багато грибів.
  • Якщо ворони сідають дзьобами в один бік – чекайте сильного вітру.

Що не можна робити 1 червня:

  • Особливих заборон немає, хіба що не варто смітити у цей день, водночас можна зайнятися прибиранням.

Усі православні свята, які припадають на перший місяць літа, ми зібрати у церковному календарі на червень 2020 року.

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