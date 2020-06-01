Перший день літа завжди один з найбільш очікуваних. Листівки з першим днем літа допоможуть підняти настрій близьким і друзям, а також нагадати, що вже час розслабитися і нарешті насолодитися теплими днями.

1 червня – 152-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 213 днів.

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До речі, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.