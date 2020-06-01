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Факти / Lifestyle

З першим днем літа! Найкращі привітання у листівках

Перший день літа завжди один з найбільш очікуваних. Листівки з першим днем літа допоможуть підняти настрій близьким і друзям, а також нагадати, що вже час розслабитися і нарешті насолодитися теплими днями.

1 червня – 152-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 213 днів.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

Первый день лета

До речі, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.

 

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