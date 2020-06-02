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10 найбезпечніших пляжів Європи для відпочинку влітку 2020

Туристичний портал European Best Destinations опублікував топ-10 найбезпечніших пляжів Європи для відпочинку влітку 2020.

До списку увійшли такі пляжі:

Превеза (Греція)

Найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку влітку 2020 - СПИСОК

Компорта (Португалія)

Найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку влітку 2020 - СПИСОК

Гельська коса, півострів Гель (Польща)

Найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку влітку 2020 - СПИСОК

Пляж Порту-Санту (Португалія)

Найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку влітку 2020 - СПИСОК

Пляж Галікунас (Корфу, Греція)

Найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку влітку 2020 - СПИСОК

Рів’єра Біч (Мальта)

Найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку влітку 2020 - СПИСОК

Пляж Мея Прайя (Португалія)

Найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку влітку 2020 - СПИСОК

Юрмала (Латвія)

Найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку влітку 2020 - СПИСОК

Ніда (Литва)

Найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку влітку 2020 - СПИСОК

Пляж Бінц (Німеччина)

Найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку влітку 2020 - СПИСОК

Під час складання рейтингу враховували кілька критеріїв. Зокрема, окрему увагу звертали на кількість випадків захворювання на коронавірус в регіоні. Вони не мали перевищувати 600 інфікованих.

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Також важливу роль відіграли площа пляжу і кількість квадратних метрів для відпочинку однієї людини.

Важливими були кількість і доступність приватних вілл, туристичних апартаментів, невеликих і середніх готелів, у яких є все необхідне для безпечного перебування відпочивальників.

Зважаючи на пандемію коронавірусу враховували і те, як близько пляжі розташовані до лікарень з великою кількістю вільних ліжко-місць.

Коли українці зможуть полетіти відпочивати за кордон залежатиме від епідеміологічної ситуації. Україна відновлює авіасполучення з 15 червня.

Але, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, поки йдеться про відновлення авіарейсів до країн, які популярні серед українських туристів – Грузії, Туреччини, Кіпру, Греції.

Джерело: European Best Destinations

Фото: Unsplash

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