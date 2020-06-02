Найбезпечніші пляжі Європи для відпочинку влітку 2020 - СПИСОК

Туристичний портал European Best Destinations опублікував топ-10 найбезпечніших пляжів Європи для відпочинку влітку 2020.

До списку увійшли такі пляжі:

Превеза (Греція)

Компорта (Португалія)

Гельська коса, півострів Гель (Польща)

Пляж Порту-Санту (Португалія)

Пляж Галікунас (Корфу, Греція)

Рів’єра Біч (Мальта)

Пляж Мея Прайя (Португалія)

Юрмала (Латвія)

Ніда (Литва)

Пляж Бінц (Німеччина)

Під час складання рейтингу враховували кілька критеріїв. Зокрема, окрему увагу звертали на кількість випадків захворювання на коронавірус в регіоні. Вони не мали перевищувати 600 інфікованих.

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Також важливу роль відіграли площа пляжу і кількість квадратних метрів для відпочинку однієї людини.

Важливими були кількість і доступність приватних вілл, туристичних апартаментів, невеликих і середніх готелів, у яких є все необхідне для безпечного перебування відпочивальників.

Зважаючи на пандемію коронавірусу враховували і те, як близько пляжі розташовані до лікарень з великою кількістю вільних ліжко-місць.

Коли українці зможуть полетіти відпочивати за кордон залежатиме від епідеміологічної ситуації. Україна відновлює авіасполучення з 15 червня.

Але, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, поки йдеться про відновлення авіарейсів до країн, які популярні серед українських туристів – Грузії, Туреччини, Кіпру, Греції.

Джерело: European Best Destinations