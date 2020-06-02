ВДНГ вийшов з карантину та відчинив розважальні майданчики і зони відпочинку. Відвідати їх можна навіть зараз, вони працюють щодня.

Відповідно до рекомендації МОЗ України, у парку дотримуються соціальної дистанції та слідкують за виконанням протиепідемічних заходів.

Кияни можуть прогулятися фентезі-парком Живі дракони та Чарівні дерева та помилуватися інтерактивними анімованими драконами. Виставка працює щодня з 10.00 до 20.00, вартість квитка – від 120 грн, дітям до двох років безкоштовно.

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Крім того, жителі міста можуть взяти на прокат велосипед чи самокат, вартість стартує від 40 грн за годину. Для любителів екстриму представники парку підготували електроскутери, мінібайки, гіроскутери, гіроборди, вартість оренди яких стартує у середньому від 100 грн.

Любителі живої природи можуть відвідати контактний зоопарк, де на тварин можна не тільки подивитися, а й пригостити їх смачненьким. Квиток коштує 85 грн, для дітей віком до трьох років вхід безкоштовний.

Працює у ВДНГ і мотузковий парк, вартість цієї розваги – від 100 грн, безкоштовно для дітей до трьох років. Усією сім’єю можна відпочити у просторі сімейного відпочинку, а залишити дітей можна бути у зонах дитячих розваг.

Також у ВДНГ можна влаштувати пікнік чи відпочити у гамаку. Скуштувати щось смачненьке можна на фуд-кортах.

12 травня Україна увійшла у перший етап виходу з карантину та послаблення обмежувальних заходів, які ввели у країні через епідемію коронавірусу. З цієї дати Кабмін дозволив роботу парків, скверів та зон відпочинку.

12 травня відкрився і національний комплекс Експоцентр. Він вийшов з карантину одним з перших.

З цього дня у парку працювали велопрокат, контактний зоопарк, майданчик для пікніків.

Джерело: ВДНГ